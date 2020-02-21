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عدن - ياسمين التهامي - وصول صاروخ يمني بالستي" ذو الفقار " بصورة غير مباشرة وغير متوقعه إلى الإمارات ضمن عملية" توازن الردع الثالثة ".. تفاصيل طارئه

عملية توازن الردع الثالثة !! رسالة مزدوجة للنظام السعودي والاماراتي !! فالاعلان عن صاروخ ذو الفقار في هذا التوقيت مقصودا للقول للامارات ان اي تصعيد في الساحل سيكون ثمنه مكلف جدا وعليكم ان تفهموا ان قدراتنا كل يوم تتطور كثيرا ,واعلموا اننا لا نعلن عن صاروخ جديد الا وقد امتلكنا اجيالا اخرى من الصواريخ اكثر تطورا منه وستتفاجئون بها عندما تحين الساعة !! اما الرسالة للنظام السعودي فهي اننا دشنا مرحلة الوجع الكبير بهذه العملية وان العمليات ستتصاعد اكثر واكثر ولن نسكت عن اي حماقة سعودية مستقبلا بالمطلق , والقادم سيكون اشد وانكى!! وان صبرنا قد نفذ تماما!! صحيح ان هذه العملية ليست بمستوى عملية بقيق وخريص لكنها كافية لتفهموا مغزاها الخطير ان كنتم تعقلون !! لكن ان اردتم الاستمرار في ارتكاب حماقتكم فتوقعوا ماهو اسوء مما حدث في بقيق وخريص !! وان كنتم فقدتم في المرة السابقة 50% من انتاجكم النفطي فتوقعوا ان تفقدوا 90% من ذلك الانتاج مستقبلا في ساعة واحدة ! توقعوا مثلا ان يصبح ميناء راس التنورة النفطي اثر بعد عين ! توقعوا ان تفقدوا كل شيى ان استمريتم في عدوانكم , فقد تفقدون معظم شبكاتكم الكهربائية ومحطاتكم للتحلية ومناطقكم الصناعية ! توقعوا حدوث كل امر يوجعكم ويوجع اسيادكم تنفذه العشرات من المسيرات والصواريخ في وقت واحد !! وستشاهدون لاشك مشهد من مشاهد اهوال يوم القيامة فانتظروه !! وقبل ان تقرروا ماذا انتم فاعلون حللوا الهدف من ارسال صاروخ جديد في هذه العملية ولماذا استهدافنا ينبع تحديدا لتعلموا حجم ماينتظركم !! لاتستعجلوا في الهنجمة والغرور !! اما ان اردتم ان تنفذوا تهديداتكم وتقصفوا صنعاء فتفضلوا ولكن اعلموا ان المرحلة القادمة اسمها مرحلة الوجع الكبير وحطوا عشرين خط تحت جملة (الوجع الكبير) فما حدث في بقيق وخريص كان مجرد شوية صداع عالماشي!! الخيار لكم وليس لدينا مانخاف ان نخسره مطلقا جربوا وسترون !!

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الاتحاد برس | وصول صاروخ يمني بالستي" ذو الفقار " بصورة غير مباشرة وغير متوقعه إلى الإمارات ضمن عملية" توازن الردع الثالثة ".. تفاصيل طارئه