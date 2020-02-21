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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : عقب آخر التطوات الخطيرة الحرب دقت طبولها والكويت في صراع مع عمان
تحرك مشترك تطورات خطيرة في الخليج
الميدان اليمني – متابعات
جديد اب برس :
أجرى سلطان عمان هيثم بن طارق، مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، وذلك على خلفية التطورات الخطيرة في الخليج.
وأفادت وكالتي الأنباء العمانية والكويتية، بأن “السلطان هيثم” هاتف “الشيخ صباح”، الخميس، وناقش الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، علاقات البلدين.
وتبادل “السلطان هيثم” و”الشيخ صباح” الأحاديث وأوجه التعاون القائم بين البلدين، وأعرب أمير الكويت وسلطان عمان عن تمنيات كل منهما للدولتين بدوام التقدم والازدهار
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