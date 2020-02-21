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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : لماذا اعلن المجلس الأنتقالي انسحابه رسميا--وهل سيحقق اهدافه سياسياً؟

أكدت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، أن وفد المجلس في اللجان المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض أنسحب من الاجتماعات اليوم الجمعة.

وقال المحلل السياسي هاني مسهور في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر رصدها: "أن مصدر مقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي أكد له انه: بعد رفض الحكومة اليمنية تنفيذ التزاماتها بشأن ‎اتفاق الرياض، تقرر سحب الوفد التفاوضي من العاصمة السعودية الرياض".

جديد اب برس :

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وأكد الباحث والمحلل السياسي د.حسين لقور بن عيدان انسحاب وفد المجلس واعتبرها خطوة صحيحة.

وقال د.لقور: "انسحاب وفد المجلس الانتقالي من اجتماعات تنفيذ اتفاق الرياض خطوة صحيحة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم".

وأضاف: "أفشلت الشرعية كل المساعي التي بذلتها المملكة لتنفيذ الإتفاق كما ورد وعرقلت تنفيذه في محاولة للإلتفاف عليه، وهنا وجد وفد المجلس الإنتقالي نفسه مضطرا لوقف هذا التسويف من الشرعية".