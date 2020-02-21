شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور صارخ لمذيعة جديدة على قناة "الجزيرة" ..والمشاهدين يطلقون عليها لقب حورية الارض ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع اجمل لقطات مذيعة قناة الجزيرة الحسناء سلمى الجمل . وظهرت الاعلامية الفلسطينة سلمى الجمل في اطلالات جميلة على شاشة قناة الجزيرة ، حيث جمعت بين الجمال الشامي والاناقة الكلاسيكية واستطاعت ان تلفت الانظار بمظهرها الجذاب وطريقة تقديمها للاخبار . --------------------------------- شاهد ايضا : • ظهور صارخ لمذيعة جديدة على قناة "الجزيرة" ..والمشاهدين يطلقون عليها لقب حورية الارض ..شاهد • تحارب الشيخوخة وتعالج أمراض القلب والروماتيز وضغط الدم .. تناول هذة الفاكهة اللذيذة وتمتع بالصحة والشباب • شاهد : أسد يفترس أكبر "ظبي" في العالم.. هاجمه على قارعة الطريق أمام المارة والنهاية صادمة ومفاجئة للجميع ! (فيديو) • كوب حليب وملعقة زبيب ،تفعل في جسمك ماعجز عنه الطبيب .. شاهد الوصفه البسيطة التي تقضي على اخطر الامراض في جسمك • تسريب فيديو صادم للفنانة نانسي عجرم وهي بين أحضان مسئولها الإعلامي ،وزوجها في السجن ..شاهد • وداعا لأمراض القلب والشرايين وضغط الدم ..هذة الاطعمة الموجودة في كل منزل تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد Advertisements • أسد مفترس يلتهم طفل من قبضة والدة بلمح البصر .. شاهد كيف تصرف الأب المفجوع وفاجئ الجميع بحركة لم تخطر على بال أحد • شاهد : مذيعة قناة "العربية" اغمي عليها اثناء تقديمها الاخبار ..والسبب زوجها ! (فيديو) • وداعا لكل المنشطات : تناول "الزبيب" بهذة الطريقة لمدة ثلاثة أيام وتخلص من اخطر عشرة امراض ، أهمها الضعف الجنسي والكبد وفقر الدم ..(شاهد الفيديو) • تحذير خطير : اذا شعرت بهذه الاعراض اثناء نومك في الليل فانت مصاب بالسرطان !.. (شاهد الفيديو) • صور مهينة لرجب طيب اردغان .. شاهد كيف كان حارس شخصي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح • ذئب متوحش يهاجم مواطن تجاوز عمره الستين عام .. وعندما اوشك على افتراسه حدثت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسا على عقب .."شاهد" • أسد يلتهم رجل في ثواني ويأكل بعدة مباشرة ثلاثين كلب ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية) --------------------------------- واعتبر متابعون الاعلامية سلمى الجمل اضافة نوعية للاعلام العربي ، ولقناة الجزيرة على وجه الخصوص.

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