شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو.. قناة المسيرة الحوثية توقف كافة برامجها وتعلن في بث مباشر هذا الخبر العسكري العاجل الذي قلب الامور راسا على عقب واربك كل حسابات دول التحالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. قناة المسيرة الحوثية توقف كافة برامجها وتعلن في بث مباشر هذا الخبر العسكري العاجل الذي قلب الامور راسا على عقب واربك كل حسابات دول التحالف

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