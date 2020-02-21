تشييع جثمان اركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

الخليج 365 - الجوف

شُيع اليوم بمحافظة الجوف جثمان الشهيد العميد صادق أمين العكيمي اركان حرب محور المحافظة بحضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية.

Advertisements

وعقب التشييع، قال المحافظ قائد محور الجوف اللواء أمين العكيمي "ان الشهيد صادق العكيمي ما هو الا واحد من الاف الشهداء الابطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وفي سبيل استعادة الجمهورية".

وأضاف " ان تواجدنا في الصفوف الامامية لجبهات القتال هو من أجل الكرامة والشرف وأننا لن نكون طلاب ثار شخصي بل ثأرنا لأجل الوطن فقط، غير مبالين بالتضحيات التي قدمناها وسنقدمها في سبيل معركة دحر الانقلاب واستعادة الدولة ".

واكد ان محافظة الجوف عصية على الانقلاب وهي اليوم خط الدفاع الأول عن الجمهورية والدرع الحصين الذي تتكسر عليه مؤامرات ميليشيات الحوثي الانقلابية وأن التضحيات اليوم هي وقود النصر الكبير الذي ينتظره اليمنيين.