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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تحبط محاولة تهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات للميليشيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي، محاولة تهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة نقلاً عن مصادر عسكرية، ان القوات المشتركة في قطاع البحر الأحمر تمكنت من ضبط مواد مهربة تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية .
وأفادت المصادر أن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تمكن من ضبط زورق في مياة البحر الأحمر يحمل مواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الحوثيين .
يذكر أن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر التابعة للقوات المشتركة تمكنت من ضبط العديد من المواد المهربة التي تدخل في صناعة المتفجرات والتي تحاول المليشيات الحوثية تهريبها عبر ميناء الحديدة
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