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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الحوثي تستهدف مقر إقامة أعضاء الصليب الأحمر بالقذائف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، اليوم الجمعة، أن مقراً للصليب الأحمر الدولي بمنطقة غليفقة في مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة، تعرض لهجوم بالقذائف من قبل الميليشيات الحوثية.
وقال المركز عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إن المقر الذي يتخذه موظفو الصليب الأحمر الدولي بمدينة الدريهمي سكنًا، تعرض لهجوم بالقذائف بلغت 20 قذيفة، بالتزامن مع توزيع الصليب الأحمر مساعدات غذائية للأهالي.
ولم تشر الأنباء القادمة من مديرية الدريهمي إلى وقوع ضحايا، لكنها أكدت أن المكان تضرر كثيراً جراء هذا الهجوم الحوثي، الذي يعد الأول من نوعه ويطال مكانا يتواجد فيه أعضاء من فرق إغاثية دولية.
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