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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تكسر هجوم حوثي على منطقة الفازة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الجمعة، هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقعها في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، وذلك في إطار خروقاتها المستمرة لإتفاق السويد .
وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، افاد مصدر عسكري، في القوات المشتركة أن عناصر للمليشيات هاجمت مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة ، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية .
وأضاف المصدر أن أبطال القوات المشتركة خاضوا اشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيا المتسللة استمرت لساعات، تمكنوا خلالها من التصدي للهجوم الحوثي بكل بسالة وحزم .. مؤكداً أن القوات المشتركة كبدت عناصر المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح .
وبحسب المصدر فقد لقي عشرات من مسلحي المليشيا مصرعهم وأصيب آخرون ، فيما لاذ بقية العناصر بالفرار يجرون ورائهم أذيال الهزيمة وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات والصغعات المتلاحقة للمليشيات الحوثية وتكبدها خسائر فادحة جراء خروقاتها المتواصلة لاتفاق السويد ووقف عملية إطلاق النار بمحافظة الحديدة .
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