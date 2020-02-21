شاهد .. تحول لون البحر في ساحل أبين إلى الأخضر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نشر الإعلامي الإقتصادي، فاروق الكمالي، فيديو، يظهر لون البحر في ساحل أبين بالعاصمة عدن وهو قد تحول الى اللون الأخضر .

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وقال الكمالي في تعليق له بتويتر، "تحول لون البحر ساحل أبين في #عدن إلى الأخضر، الأرجح أنه تلوث بسبب مخلفات الزيت" .. مشيراً إلى أن سفن شحن الزيت تقوم بتنظيف صهاريجها في مياه خليج عدن مما يتسبب في تلوث البحر وتغيير لون المياه .

وأرجع الكمالي ذلك الى إهمال وتساهل من الجهات المعنية بحماية المياه والبيئة البحرية من الملوثات .