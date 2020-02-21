شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : أول رد رسمي لقوات لتحالف بعد استهداف مواقع استراتيجية بالعمق السعودي.. محذرا فيه العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أولا:

كلام المالكي على قناة العربيه ( شاهد الصوره المنزله على القناة )..

جديد "الخليج 365"

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ثانيا :

رد الاستاذ محمد آلبخيتي :

صنعاء مدت يد السلام ولكنكم استكبرتم، ولأن حبل الكذب قصير نسيتم كذبكم بالأمس وأعترفتم اليوم بمصدر الضربات مما يؤكد مصداقيتنا مقابل دجلكم وتضليلكم.

حذرناكم بأن وقف اطلاق النار من طرف واحد هو وقف مؤقت بهدف تشجيعكم على السلام ولا يعني تنازلا عن حق الدفاع عن النفس.

عموما الكرة في ملعبكم، اوقفوا قصفكم وارفعوا حصاركم نوقف ضرباتنا، والسلام على من جنح للسلام.