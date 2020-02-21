شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الرعب والهلع يصيب يصيب سكان العاصمة صنعاء بعد ظهور هذا الكائن الغريب والمفترس في هذه الأماكن ..!؟ تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون ان كائنا غريب ظهر مؤخرا واثار الرعب في صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

واوضح السكان ل”المشهد الخليجي” ان الكائن له صوت يشبه صوت الذئب وبحجم النمر المكتمل النمو وافترس العديد من الحيوانات المنتشرة وعلى رأسها الكلاب. واشار السكان الى ان الكائن الغريب ظهر في اطراف العاصمة صنعاء خاصة في مناطق الروضة والمطار والرحبة شمال العاصمة صنعاء، لافتين الى ان ظهور الحيوان يبدأ في الخروج مع غروب الشمس وحركته سريعة جدا في الانقضاض على فرائسه.

واكد السكان ان الحيوان يواصل العواء طوال الليل وبشكل مثير للخوف. جديد "الخليج 365" Advertisements

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