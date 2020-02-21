شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف على وشك السقوط بيد مليشيا الحوثي ..وسقوط الجوف يعني سقوط مأرب واستكمال مخطط كشف عنه دبلوماسي يمني سابق وحذر من "اكتمال مخطط تسليم الشمال للحوثي" ..تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 07:45 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

حذر دبلوماسي يمني سابق من سقوط محافظتي الجوف ومارب بيد جماعة الحوثي مؤكدا انه في حال استمر الوضع كما هو عليه سيؤدي إلى اكتمال مخطط تسليم الشمال للحوثي

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وقال السفير عبد الوهاب طواف في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع " تويتر " رصدها محرر عدن الغد " أن الحوثي يدفع بتعزيزات كثيرة ومنتظمة لاسقاط الجوف، وبخطط عسكرية منظمة، مدعومة بكل أحتياجات المغرر بهم، وبسخاء في المأكل والمشرب والقات والذخائر.

واضاف , المقاتلون في الجوف مستميتون في الدفاع عن بلادهم وكرامتهم وعن الجمهورية والدولة، إلا أن قتالهم يطغى عليه الفزعة لا التنظيم، ولا تعزيزات منتظمة تصلهم، وعتادهم هو عتاد متواضع ولا يمتلكون أمكانيات كافية من الغذاء والدواء والذخائر. وهذه المعلومات ليست سرية بل يعلمها الحوثيون.

وأختتم طواف قائلا , لا أعلم من هو المستفيد من إبقاء اليمن فرن ساخن،لا يطال خبزه إلا إيران وأذرعها المسلحة في المنطقة العربية .

