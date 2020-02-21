شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..تسريب وثيقة رسمية ل ترسيم الحدود بين كلا من اليمن والسعودية وسلطنة عمان !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 08:38 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

لقد تم اللقاء والاتفاق في وادي شعيث بين الاطراف التالية والمكلفين من قبل حكوماتهم الطرف الاول المقدم سالم بن معويظ بن غصنة الراشد الممثل والقايم عن قبيلة الرواشد الكثير من سكان المنطقة. الطرف الثاني علي بن سعيد بن عبدالله الروسي الممثل عن سلطنة عمان. الطرف الثالث عبدالله ال حسن الشويغر نائب قائد سلاح الحدود بالمناطق الشرقية والممثل عن حكومة المملكة العربية السعودية

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الطرف الرابع نائب المستشار البريطاني لمحمية حضرموت والمشرف العسكري في المناطق البادية والصحراء والممثل عن الحكومة البريطانية وبحضور المقدم عيظة بن الحريز بن طناف المنهالي وبحضور الضابط السياسي سعيد عمر الغرابي الممثل عن قيادة الجيش البدوي الحضرمي لشئون الصحراء والشريط الرملي،،،،، الاطراف المذكورة في ما تنظمنة هذة الوثيقة بترسيم الحدود المذكورة،،،، واستناد الي الخرايط(١١٢) والموقع عليها سعادة المندوب الساامي البريطاني الوالي والحاكم ،،،،،، حضرموت الدولة القعيطية الحضرمية والدولة الكثيرية تحت حماية حكومة صاحبة الجلالة الملكة اليزابث كما نصت هذة الوثيقة على التفاصيل الحدودي التالية،،

شرقا الس حبروت الفاصل الحدودي وادي حبروت شمالا مسائيل الرمله الي عروق الخرخير وامتدادا الي عروق الشيبة ومن عروق الشيبة شرقا الي رملة زعبلوت،،، الفاصل الحدودي ركال الربع الخالي شمالا. وغربا شفاق عمرات

تعتبر هذة الارض وحسب مانصت علية الوثيقة والاتفاقية بين الاطراف المذكورة اعلاه بان هذة الارض جزا لا يتجزا من حضرموت متماثلة بقبايل البادية الساكنين على تراب ها من قبيلة الرواشد ال كثير وقبيلة المناهيل وبعض من قبايل البادية الحضرمية المتنقلين في ترابها وشقاق رمالها على ظهور الجمال شرقا وشمالا ولا يحق لاي حكومة مجاورة او مواطنين اجانب الدخول او السكن فيها الا حسب النظم والقوانين الدولية

وعلية تم توقيع الاطراف المذكورة

والله شهيد ورقيب

الطرف الاول.:- المقدم سالم بن معويظ بن غصنة الراشدي

الطرف الثاني :- علي بن سعيد بن عبدالله الممثل عن سلطنة عمان

الطرف الثالث :- عبدالله ال حسن الشويغر الممثل عن حكومة المملكة العربية السعودية

الطرف الرابع :- نايب المستشار لمحمية حضرموت والمشرف العسكري لشئون مناطق البادية والصحراء ممثل عن حكومة صاحبة الجلالة

بحضور المقدم عيظة بن حريز بن طناف المنهالي

وبحضور وشهد الضابط السياسي سعيد عمر الغرابي الممثل عن قيادة الجيش البدوي الحضرمي