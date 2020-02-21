شكرا لقرائتكم خبر عن اخيرا تم كشف الحقائق ..والكشف عن لقاء «الموت» الذي دبره «طارق عفاش» ل تنفيذ جريمة استهداف نجل اللواء العكيمي وقائد اللواء 127 ..وقناة اليمن اليوم رصدت التحركات والمواقع !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 08:05 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر مقربة من اللواء امين العكيمي محافظ محافظة الجوف، عن مفاجأة مدوية حول الأسباب الحقيقية لمقتل العميد صادق العكيمي أركان محور الجوف، والعميد عبدالله الضاوي قائد اللواء 127، أمس في مديرية الغيل بالمحافظة.

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وقالت المصادر في تصريحات خاصة لمراسل " أحداث نت " أن ثلاثة أفراد من قناة اليمن اليوم ، التابعة لأحمد علي عبدالله صالح، وطارق محمد عبدالله صالح، أجروا اتصالات عديدة على مدى أكثر من أسبوع بالعميد صادق العكيمي والعميد عبدالله الضاوي لإجراء لقاءات تلفزيونية معهما.

وأضافت المصادر، إن اتصالات فريق قناة اليمن اليوم، تضاعفت خلال الثلاثة الأيام الماضية، في وقت كانت وسائل الإعلام التابعة لنجل صالح ولنجل شقيقه، تشن هجوما شرساً على قيادات وضباط وجنود الجيش الوطني في الجوف ومأرب، وتتهمهم بالتواصل مع الحوثيين والاتفاق معهم لتسليمهم المحافظتين .

وأوضحت المصادر أن فريق قناة اليمن اليوم، وصل إلى الجوف أمس الأول، وهو يرفع على السيارة التي تقل أعضاء الفريق، صور لطارق عفاش، ويوم أمس الفجر ، تلقى أحد أعضاء الفريق اتصال من طارق عفاش، وسمع وهو يرد عليه قائلاً : اليوم سنعود منتصرين. ثم ضحك.

وتابعت المصادر " بعدها توجهوا لاجراء لقاء تلفزيوني مع أركان حرب الجوف العميد صادق العكيمي، وقائد اللواء 127 العميد عبدالله الضاوي ، وبعد اللقاء بأقل من ثلاث ساعات غادر فريق القناة المكان الذي كان يتواجد فيه العكيمي والضاوي، وعندها شن الحوثيون قصف مكثف وغير مسبوق بالصواريخ والقذائف وغيرها من الأسلحة على نفس المكان ، مما أدى إلى استشهادهما".

وأفادت المصادر في سياق تصريحاتها ل"أحداث نت "، بأن تكثيف الهجوم والقصف من قبل الحوثيون وبشكل غير مسبوق على الموقع الذي كان فيه أركان حرب الجوف العميد صادق العكيمي وقائد اللواء 127 عبدالله الضاوي، يؤكد أن من أرسلوا لإجراء لقاء معهما بإسم قناة اليمن اليوم، كانوا مكلفين من طارق عفاش، لرصد تحركاتهما ومكانهما وإبلاغ الحوثيين بذلك ليتم القضاء عليهما.



