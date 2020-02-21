شكرا لقرائتكم خبر عن بيان ورسالة نارية موجهة للرئيس هادي من أسرة اللواء ركن فيصل رجب ..وهذا ما عرضة الحوثيين على اللواء رجب , ورفضه !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 07:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)



أصدرت أسرة اللواء ركن فيصل رجب قائد اللواء 119 المعتقل في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية بيانا هاما.

وحصلت صحيفة "عدن الغد" من بيان أسرة اللواء ركن فيصل رجب، جاء فيه:

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بسم الله الرحمن الرحيم

الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة

حفظك الله ورعاك ..

بلغنا نحن أولاد اللواء الأسير فيصل رجب احد القادة الأسرى الذي عرفته جبال وسهول اليمن, قائدا ومناضلا من اجل الحرية والكرامة ومدافعا عن الثورة والنظام الجمهوري في طول وعرض اليمن، وكبقية أبناء وأسر الأسرى لدى الحوثي بلغنا انكم وافقتم على صفقة المبعوث الأممي "جريفيث", الذي وقعها عبر لجانكم ,الذي قبلتم بالإفراج عن بعض الأسرى, مخالفين بذلك القرار الأممي رقم ٢٢١٦ للأمم المتحدة القاضي بالإفراج عن اللواء محمود الصبيحي والوالد فيصل رجب وجميع الأسرى دون استثناء ..

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هل يعقل انكم قبلتم أو تقبلون بهذه المهانة لكم وللوطن وللاسرى وللشهداء والجرحى, نحن غير مصدقين ولا يمكن أن نصدق موقفكم بإن يكون هكذا, والذي ان صدق كوّن على علم ان الأسرى انفسهم لا يمكن القبول به..

ولعلمكم ان الحوثيين سبق ان عرضوا على والدنا فيصل رجب الخروج من الأسر تقدير لوضعه الصحي, لكن رفض الخروج إلا إن يكون مع رفاقه القادة اللواء محمود واللواء ناصرمنصور.

واعلم علم اليقين يافخامة الرئيس أن القادة الذين أسروا في موقع قتالي واحد, وفي يوم واحد وهم يدافعون عن الدين والعرض والوطن وعن قيادتك العسكرية والأمنية والشرعية , الذين غادروا معك تاركين عدن والبلاد كلها خلفكم تعاني ويلات الحرب ...

نحن لا نعتقد ولا يمكن نصدق ولا الشعب اليمني الحر كله يصدق إن يكون جزاءهم, ما وافقتم عليه مع المستر جريفيث, أنها موافقت العيب بالعيب الأسود, الذي سيرتد عليكم وعلى شرعيتكم, وقرارات الأمم المتحدة الكذابة والمنافقة الذي ما وجد شعبنا منها إلا الحرب والدمار والخراب..

فخامة الرئيس والوالد القائد اننا نناشدكم بإعادة النظر في هذه الصفقة المعيبة, والبحث عن طريق آخر مشرف لكم وللشعب اليمني الذي يعلق عليكم آمال كثيرة والالتزام بالقرار الأممي رقم 2216 الذي يقضي بالإفراج عن جميع الأسرى ومن بينهم والدي الأسير فيصل رجب..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

ولدكم سالم فيصل رجب ولد الأسير اللواء فيصل رجب قائد لواء 119

