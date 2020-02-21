شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحارب الشيخوخة وتعالج أمراض القلب والروماتيز وضغط الدم .. تناول هذة الفاكهة اللذيذة وتمتع بالصحة والشباب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مجلة ألمانية معنية بالصحة عن فاكهة تحارب الشيخوخة و تزدهر اليمن بزرعتها بلمختلف أنواعها .. لكن معظم اليمنيين لا يعلمون الفؤاد الحقيقية لها.
أوردت مجلة “أبوتيكن أومشاو” الألمانية أن مادة “ريسفيراترول” (Resveratrol) تعد بمثابة سرّ الصحة والشباب، وذلك بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، والعنب غنيا بها .
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وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن مادة “ريسفيراترول” تحارب شيخوخة البشرة وتقي من أمراض القلب والمناعة الذاتية.
كما تعمل أيضا على التخفيف من متاعب أمراض الروماتيزم، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي؛ حيث إنها تحد من التورم وتخفف الألم.
وأشارت إلى أن المصادر الغذائية لمادة “ريسفيراترول” تتمثل في العنب والتوت، خاصة في قشرة هذه الفاكهة
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