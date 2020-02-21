شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحارب الشيخوخة وتعالج أمراض القلب والروماتيز وضغط الدم .. تناول هذة الفاكهة اللذيذة وتمتع بالصحة والشباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت مجلة ألمانية معنية بالصحة عن فاكهة تحارب الشيخوخة و تزدهر اليمن بزرعتها بلمختلف أنواعها .. لكن معظم اليمنيين لا يعلمون الفؤاد الحقيقية لها.

أوردت مجلة “أبوتيكن أومشاو”‫ الألمانية أن مادة “ريسفيراترول” (Resveratrol) تعد بمثابة سرّ الصحة ‫والشباب، وذلك بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، والعنب غنيا بها .

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وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن مادة “ريسفيراترول” تحارب شيخوخة ‫البشرة وتقي من أمراض القلب والمناعة الذاتية.

كما تعمل أيضا على التخفيف من متاعب أمراض ‫الروماتيزم، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي؛ حيث إنها تحد من التورم ‫وتخفف الألم.

‫وأشارت إلى أن المصادر الغذائية لمادة “ريسفيراترول” ‫تتمثل في العنب والتوت، خاصة في قشرة هذه الفاكهة