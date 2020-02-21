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صنعاء - ياسمين الخيامي - العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف التي تنبأت بانتشار فيروس “كورونا” في الصين تفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث في السعودية ودول الخليج قريباً (فيديو صادم)

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