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صنعاء - ياسمين الخيامي - كائن غريب ومفترس يثير الرعب والخوف في العاصمة صنعاء ظهر مؤخرا في هذه الأماكن ..!؟ تفاصيل

قال سكان محليون ان كائنا غريب ظهر مؤخرا واثار الرعب في صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

واوضح السكان ل”المشهد الخليجي” ان الكائن له صوت يشبه صوت الذئب وبحجم النمر المكتمل النمو وافترس العديد من الحيوانات المنتشرة وعلى رأسها الكلاب. واشار السكان الى ان الكائن الغريب ظهر في اطراف العاصمة صنعاء خاصة في مناطق الروضة والمطار والرحبة شمال العاصمة صنعاء، لافتين الى ان ظهور الحيوان يبدأ في الخروج مع غروب الشمس وحركته سريعة جدا في الانقضاض على فرائسه.

واكد السكان ان الحيوان يواصل العواء طوال الليل وبشكل مثير للخوف. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو.. الحوثيون يعلنون ضرب أرامكو وأهداف سعودية حساسة بـ”12 طائرة وثلاثة صواريخ باليستية” ويتوعدون بمزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة عاجل.. جماعة الحوثي تكشف أسباب استهداف عمق السعودية بضرب أرامكو وتتوعد: القادم أعظم Advertisements العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف التي تنبأت بانتشار فيروس “كورونا” في الصين تفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث في السعودية ودول الخليج قريباً (فيديو صادم) عاجل ..الرئيس هادي يفجع بالموت..والحزن يسيطر على الرئاسة اليمنية واتصال هاتفي عاجل يسبب الحزن للجميع كائن غريب ومفترس يثير الرعب والخوف في العاصمة صنعاء ظهر مؤخرا في هذه الأماكن ..!؟ تفاصيل ورد للتو ..سلطان عمان الجديد هيثم بن طاهر يقهر كل العمانيين ويباغتهم بهذا العمل الصاعق الذي سيجعل السلطان قابوس يبكي وهو في قبره ورد للتو..القحطاني يقلب السفارة اليمنية رأسا على عقب بتهديد مخيف.. وعلاقة احمد علي عبد الله صالح برسالة عاجلة ومرعبة للسفير اليمني ( صورة + نص الرسالة )

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