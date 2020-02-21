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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..سلطان عمان الجديد هيثم بن طاهر يقهر كل العمانيين ويباغتهم بهذا العمل الصاعق الذي سيجعل السلطان قابوس يبكي وهو في قبره



أصدر سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق، مرسوما يقضي بتعديل النشيد الوطني. يقضي التعديل السلطاني بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني، كانت تشير إلى سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، وذلك غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو.. الحوثيون يعلنون ضرب أرامكو وأهداف سعودية حساسة بـ”12 طائرة وثلاثة صواريخ باليستية” ويتوعدون بمزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة عاجل.. جماعة الحوثي تكشف أسباب استهداف عمق السعودية بضرب أرامكو وتتوعد: القادم أعظم العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف التي تنبأت بانتشار فيروس “كورونا” في الصين تفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث في السعودية ودول الخليج قريباً (فيديو صادم) Advertisements عاجل ..الرئيس هادي يفجع بالموت..والحزن يسيطر على الرئاسة اليمنية واتصال هاتفي عاجل يسبب الحزن للجميع كائن غريب ومفترس يثير الرعب والخوف في العاصمة صنعاء ظهر مؤخرا في هذه الأماكن ..!؟ تفاصيل ورد للتو ..سلطان عمان الجديد هيثم بن طاهر يقهر كل العمانيين ويباغتهم بهذا العمل الصاعق الذي سيجعل السلطان قابوس يبكي وهو في قبره ورد للتو..القحطاني يقلب السفارة اليمنية رأسا على عقب بتهديد مخيف.. وعلاقة احمد علي عبد الله صالح برسالة عاجلة ومرعبة للسفير اليمني ( صورة + نص الرسالة ) وأفادت وكالة الأنباء العمانية «العمانية»، مساء اليوم، الخميس، أن السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما «بتعديل الملحق رقم 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني». ويتم تغيير كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل قابوس، التي تقول فيها «أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء» إلى كلمات جديدة هي «فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء»، بحيث يصبح النشيد عاما للبلاد وليس مرتبطا باسم سلطان محدد.

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