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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..الرئيس هادي يفجع بالموت..والحزن يسيطر على الرئاسة اليمنية واتصال هاتفي عاجل يسبب الحزن للجميع

اجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية صباح اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة الجوف اللواء امين علي العكيمي عبر من خلاله عن خالص تعازيه في استشهاد نجله العميد الركن صادق العكيمي اركان محور الجوف قائد اللواء 155. وأشار هادي في اتصاله الى مناقب الشهيد مع رفاق دربه الوطنية والنضالية ومواقفه المشرفة التي اجترحها طوال مشوار حياته الحافل في الدفاع عن الوطن ومكتسباته في معارك الشرف والبطولة والفداء في الدفاع عن الوطن والجمهورية وهزيمة ودحر المليشيات الانقلابية الحوثية المتمردة المدعومة من إيران. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو.. الحوثيون يعلنون ضرب أرامكو وأهداف سعودية حساسة بـ”12 طائرة وثلاثة صواريخ باليستية” ويتوعدون بمزيد من الضربات الموجعة والمؤلمة عاجل.. جماعة الحوثي تكشف أسباب استهداف عمق السعودية بضرب أرامكو وتتوعد: القادم أعظم العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف التي تنبأت بانتشار فيروس “كورونا” في الصين تفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث في السعودية ودول الخليج قريباً (فيديو صادم) Advertisements عاجل ..الرئيس هادي يفجع بالموت..والحزن يسيطر على الرئاسة اليمنية واتصال هاتفي عاجل يسبب الحزن للجميع كائن غريب ومفترس يثير الرعب والخوف في العاصمة صنعاء ظهر مؤخرا في هذه الأماكن ..!؟ تفاصيل ورد للتو ..سلطان عمان الجديد هيثم بن طاهر يقهر كل العمانيين ويباغتهم بهذا العمل الصاعق الذي سيجعل السلطان قابوس يبكي وهو في قبره ورد للتو..القحطاني يقلب السفارة اليمنية رأسا على عقب بتهديد مخيف.. وعلاقة احمد علي عبد الله صالح برسالة عاجلة ومرعبة للسفير اليمني ( صورة + نص الرسالة ) وعبر الرئيس هادي عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم. . مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. من جانبه عبر اللواء العكيمي عن امتنانه وتقديره لفخامة الرئيس ومواقفه الوطنية والإنسانية تجاه رجال الوطن المخلصين ليجسد مواقفه الوطنية والإنسانية الدائمة تجاه ابنا شعبه في مختلف المواقف والظروف.. مؤكداً على مواصلة النضالات والتضحيات في سبيل عزة الوطن وانتصاره ورفعته.

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