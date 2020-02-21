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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمنية من هذه المحافظة ترفع رأس اليمنيين وتقهر نساء السعودية والخليج والوطن العربي بأكمله ..والرئيس ترامب وزوجته يعتبرانها اشجع فتاة عربية ( صورتها + اسمها )

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