شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة .. تسرب نفطي من أنبوب النقل بين حبان وميناء النشيمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020 أكدت مصادر محلية، تسرب كميات كبيرة من النفط الخام من الأنبوب الواصل من حقول العقلة النفطية وذلك في مديرية حبان محافظة شبوة و التي تصب في ميناء النشيمة بمديرية رضوم جنوب المحافظة . ولم تكشف المصادر أسباب التسرب الذي وصل إلى مساحات واسعة . وذكرت المصادر أنه تم السيطرة على التسرب بعد إغلاق أحد نقاط التحكم، فيما باشر فريق مختص التحقيق لمعرفة أسباب التسرب والبدء بأعمال الصيانة .



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