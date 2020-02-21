نقابة المعلمين الجنوبيين تدعو إلى إستمرار الإضراب حتى نيل الحقوق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

دعت نقابة عدن للمعلمين والتربويين الجنوبيين، كل المعلمين والمعلمات في العاصمة المؤقتة عدن، إلى التمسك بحق الإضراب حتى نيل الحقوق. وأكدت رئيسة الدائرة الإعلامية والثقافية لنقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن، رحمة عيدروس، في منشور لها على الفيسبوك، الخميس، أن "الإضراب مستمر، وأن العاصمة عدن ستظل شامخة أبية في مواجهة الفساد ونهب الحقوق". جاء ذلك عقب قرار النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين في بقية محافظات الجنوب بتعليق الإضراب. وعمّت شبكات التواصل الاجتماعي موجة سخط وسخرية من مناشدة وزير التربية والتعليم، د. عبدالله لملس، في منشور له على الفيسبوك، الخميس، الطلاب والطالبات والمعلمين، بالذهاب إلى مدارسهم من يوم السبت القادم. وغرد محمد حميد: "قرار إعادة يوم السبت والدراسة في رمضان سيؤدي إلى صدام مع النقابة، وبالتالي استمرار الإضراب، الرجاء منك إعادة النظر في القرار بحيث يكون (ﻻ ضرر ولا ضرار)". وبدأ إضراب المعلمين في عدن ولحج وأبين منذ شهرين.

