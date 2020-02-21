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القوات المشتركة تكشف عن تحركات خطيرة للميليشيات في الساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص كشف مصادر في وحدة الرصد والمراقبة التابعة للواء 11 عمالقة بالقوات المشتركة، عن تحركات خطيرة لميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بين مديريتي حيس والمخا .

وذكرت المصادر، لـ(الخليج 365) أن اللواء الذي يقوده القائد الشيخ "مصطفى دوبلة"، رصد تحركات خطيرة لعناصر مسلحة تابعة للمليشيات الانقلابية عبر منفذ سقم الخاضع لسيطرتهم وصولا إلى منطقة عرفان حيث قامت بزراعة الغام وعبوات ناسفة على طول الطريق الرابط بين المنطقتين .

وقالت المصادر، أن المليشيات الحوثية حشدت عناصر مسلحة في منطقة المحجر لتنفيذ مخططات إرهابية أبرزها قطع الطريق العام الرابط بين مديريتي المخا والخوخة وهو طريق يشهد عبور المئات من المدنيين بشكل يومي .. مشيرة إلى تحركات مريبة للمليشيا في مناطق سيطرتها وخاصة المناطق المفتوحة الممتدة من سقم حتى المحجر .

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ولفتت إلى أن الهدف من هذه التحركات هو تنفيذ عمليات تسلل عبر الخبوت الرملية وصولا إلى الطريق العام في الساحل الغربي لزرع العبوات الناسفة واستهداف المدنيين الابرياء لزعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة وقطع طريق الامداد للقوات المشتركة.

وأكدت المصادر أن قوات اللواء 11 عمالقة على يقظة تامة وجهوزية قتالية عالية لإحباط المخططات والاجندة الإيرانية التي تسعى المليشيات الحوثية لتنفيذها بهدف زعزعة الامن والاستقرار في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن .

وذكرت أن الوحدات الخاصة من اللواء الـ11 تؤمن قرية المشقر والشاذلية وخبوت الرمة والهتيكة والمعاقم والشبابية شرقي حسي سالم، وكذلك تنتشر القوات لتأمين منطقة النجيبة والمعامرة ومركز عزلة الجمعة والسبلة والسياف وصولا إلى أطراف منطقة المحجر.

وتتركز القوات في منطقة المقيصع شرقي منطقة النجيبة وتعد المقيصع موقعا استراتيجيا هاما فهوا منفذا لجهة البرح.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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