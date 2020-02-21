الميليشيا تستهدف مقر الصليب الأحمر والمنظمات الدولية بالدريهمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
الحديدة - الخليج 365 قال الناطق باسم المقاومة الوطنية، العميد صادق دويد، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية إستهدفت مقر إقامة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة .
وذكر دويد في تغريدة له بتويتر، "الحوثيون يستهدفون المنتزه في الدريهمي ب١١ مقذوف، والذي يعتبر مقر إقامة الصليب الاحمر و المنظمات الدولية اثناء العمل في المناطق المحررة بمدينة الحديدة" .
وتواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية هجماتها على الدريهمي بهدف فك الحصار عن عناصرها وقياداتها المحاصرة في مركز المديرية، فيما ترفض القوات المشتركة تنفيذ أي عمليات ضد هذه القيادات لإتخاذها من المدنيين في المدينة دروعاً بشرية .
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