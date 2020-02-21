التحالف العربي يرد على مزاعم الميليشيات بشأن إستهداف أرامكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص رد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، العقيد، تركي المالكي، على مزاعم الناطق العسكري باسم ميليشيا الحوثي الإنقلابية صادق سريع، بشأن إستهداف منشآة أرامكو السعودية .

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وقال المالكي في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية، أن الميليشيات الإنقلابية تزيّف الحقائق في محاولات لرفع معنويات عناصرها من خلال الإعلان عن مثل هذه العمليات .. مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية السعودية تصدت لصواريخ حوثية دون أن تؤدي إلى أي أضرار مادية أو بشرية .

وأكد المالكي، أن استمرار الانتهاكات والاعتداءات يثبت تواصل تهريب الأسلحة للحوثيين من الحرس الثوري الإيراني .. معتبراً الهجمات الحوثية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستهداف متعمد للمدنيين .

وزعمت ميليشيا الحوثي أنها نفذت عملية في الأراضي السعودية تمثلت بإستهداف منشآة أرامكو بـ12 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية، اصابت أهدافها بدقة .