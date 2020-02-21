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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: حزب الإصلاح تجار حروب.. وأحداث المهرة تُثبت ذلك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
قال المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، اليوم، إن عمليات التطهير التي قامت بها قوات التحالف العربي بمحافظة المهرة كانت ضربة قاصمة لإخوان اليمن ومليشيات الحوثي، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح تجار حروب.
وكتب في تغريدات عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "عمليات التطهير التي قامت بها قوات التحالف العربي في محافظة المهرة كانت ضربة قاصمة للأطراف عديدة من ميليشيات الحوثي إلى حزب الإصلاح الإخواني الذي ينشط في التكسب من الأزمة اليمنية إلى حزب قطر التي كانت هذه الأطراف تنشط في عمليات تهريب السلاح والمخدرات".
وأضاف: "حزب الإصلاح الإخواني متعارف عليهم أنه تجار حروب، يسعون فقط للتكسب من الأزمات لتحقيق أهداف ومصالح شخصية، وما حدث في محافظة المهرة يؤكد ذلك، من خلال التجارة بتهريب السلاح الذي يستفيد منه الحوثي إلى التجارة بتهريب المخدرات".
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