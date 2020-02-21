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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديباجي مُهاجمًا الإصلاح: سبب في تعطيل تحرير اليمن من الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
شن المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، هجومًا حادًا على حزب الإصلاح الإخواني، مشيرًا إلى أنه كان جزءً مؤثرًا في تعطيل تحرير اليمن من مليشيات الحوثي.
وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "أثبتت الأحداث أن حزب الإصلاح لا يمكن أن يكون مكون يمني صالح، إنما تهمة المصالح الأيدولوجية على مصلحة اليمن والشعب اليمني، وأنه مجرد مطية لفرقة وشرذمة اليمن".
وأضاف: "تفرع حزب الإصلاح بالهجوم المتواصل عبر أذرعه وأدواته على التحالف يؤكد أنه كان عمليًا جزءً مؤثرًا في تعطيل التحرير وليس العكس".
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