ديباجي مُهاجمًا الإصلاح: سبب في تعطيل تحرير اليمن من الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

شن المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، هجومًا حادًا على حزب الإصلاح الإخواني، مشيرًا إلى أنه كان جزءً مؤثرًا في تعطيل تحرير اليمن من مليشيات الحوثي.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "أثبتت الأحداث أن حزب الإصلاح لا يمكن أن يكون مكون يمني صالح، إنما تهمة المصالح الأيدولوجية على مصلحة اليمن والشعب اليمني، وأنه مجرد مطية لفرقة وشرذمة اليمن".

وأضاف: "تفرع حزب الإصلاح بالهجوم المتواصل عبر أذرعه وأدواته على التحالف يؤكد أنه كان عمليًا جزءً مؤثرًا في تعطيل التحرير وليس العكس".