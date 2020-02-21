شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. ما حكم تفكير المرأة في رجل آخر غير زوجها؟.. أمين الفتوى في مصر يجيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تفكير المرأة في غير زوجها وكذلك تفكير الرجل في غير زوجته يؤدي لانشغال القلب بالحرام وانشغال القلب في الغالب يؤدي إلى حركة الجوارح للاستجابة للحرام.

وأضاف خلال رده على : هل مجرد تفكير المرأة في رجل آخر غير زوجها حرام شرعًا؟ وماذا عن الرجل.. هل يختلف الحكم لو قام بنفس التفكير؟ وفيما يخص الزوج وتفكيره في امرأة أخرى غير زوجته،: إذا كان يفكر هذا الشخص للزواج فلا مانع أما غير ذلك فهو حرام. حسب موقع “مصراوي”. ونصح “الزوجين ” قائلا: “يجب البعد عن الشخص الآخر وتجنب رؤيته وعدم التواجد معه في مكان واحد بقدر الإمكان والقرب من الزوج وتذكير النفس دائما بما بينهما من محبة ونعمة الحياة الزوجية الهادئة المستقرة وما كان بينهما من ذكريات جميلة والتفكير في مستقبل الأولاد وما يجب على الزوجين من العمل لبناء هذا المستقبل ثم الدعاء والانشغال بذكر الله تعالى.” جديد "الخليج 365" Advertisements

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