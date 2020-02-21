شكرا لقرائتكم خبر عن في واشنطن وتحديدا في الكونجرس الأميركي..عبدالعزيز جباري يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن الدولة التي تسببت في تأزيم الوضع في اليمن!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 05:11 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اتهم نائب رئيس مجلس النواب اليمني (البرلمان)، عبدالعزيز جباري، إيران بأنها ساهمت في تأزيم الوضع في اليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتدريب وتقديم الدعم اللوجيستي والإعلامي وامدادهم بالسلاح.

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وأكد جباري في كلمة خلال ندوة نظمتها سفارة اليمن لدى واشنطن، في الكونجرس الأميركي، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي "يهدد الأمن في المنطقة لاسيما في مضيق باب المندب"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية.

وطالب جباري الكونجرس الأميركي بإدانة انتهاكات ميليشيا الحوثي الإنقلابية والضغط على النظام الإيراني والمليشيا للرضوخ لعملية السلام وتفعيل القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة وأهمها قوانين حماية المدنيين أثناء الحرب وتجنب قصف المناطق المدنية والمأهولة.

وأكد نائب رئيس البرلمان أن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، حريصة على انجاح الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن والمضي قدما لحل الازمة في اليمن، رغم افشال ميليشيا الحوثي الانقلابية جميع جهود السلام واستمرارهم في تصعيد الوضع عسكرياً والتنصل من تنفيذ التزاماتهم.

وقال جباري ان "عدم ايمان ميليشيا الحوثي الانقلابية واعترافها بان السلاح لا يمكن ان يكون الا بيد السلطة المنتخبة، من الصعوبات التي مازالت تعيق عملية السلام في اليمن".

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

