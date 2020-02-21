شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعلن رسميا تفاصيل العملية الهجومية بالصواريخ الباليستية التي استهدفت أرامكو وأهدافا وصفتها بـ"الحساسة" في ينبع السعودية,وتهدد..القادم "ضربات موجعة ومؤلمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/21 الساعة 05:01 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، تفاصيل العملية الهجومية بالصواريخ الباليستية التي استهدفت مدن في المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.

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وقال الناطق العسكري للحوثيين المدعو يحيى سريع أن ما أسماها بـ"عملية توازن الردع الثالثة" نفذت عملية وصفها بـ"الكبيرة" في العمق السعودي، نفذت بواسطة 12 طائرة مسيرة من نوع صماد3 وصاروخين من نوع قدس المجنح، وصاروخ ذوالفقار الباليستي بعيد المدى.

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وأوضح سريع في بث حي على قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين لكشف تفاصيل العملية، أنه تم استهداف شركة أرامكو وأهدافا وصفها بـ"الحساسة" في ينبع، زاعماً أن العملية "أصابت أهدافها بدقة عالية".

وتوعد سريع السعودية "بضربات موجعة ومؤلمة".

وكان المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي أعلن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت، صباح اليوم، صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدن سعودية.

وأوضح المالكي أن الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين ، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وأشار العقيد المالكي إلى أن العاصمة (صنعاء) أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المليشيا الحوثية باستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

