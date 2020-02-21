شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..القحطاني يقلب السفارة اليمنية رأسا على عقب بتهديد مخيف.. وعلاقة احمد علي عبد الله صالح برسالة عاجلة ومرعبة للسفير اليمني ( صورة + نص الرسالة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..القحطاني يقلب السفارة اليمنية رأسا على عقب بتهديد مخيف.. وعلاقة احمد علي عبد الله صالح برسالة عاجلة ومرعبة للسفير اليمني ( صورة + نص الرسالة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..القحطاني يقلب السفارة اليمنية رأسا على عقب بتهديد مخيف.. وعلاقة احمد علي عبد الله صالح برسالة عاجلة ومرعبة للسفير اليمني ( صورة + نص الرسالة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.