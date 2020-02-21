شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل .. سلطان عمان يسعد كل العمانيين و يصدر قبل قليل قرار سار وغير متوقع .. وحالة فرح تجتاح المدن العمانية .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم الخميس، قرارًا مهمًا وذلك بعد انتهاء أيام الحداد على السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وقالت شرطة عُمان السلطانية إن السلطان هيثم بن طارق أصدر عفوًا عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.

وذكر مصدر مسؤول بالشرطة العمانية أن الذين صدر بحقهم العفو بلغ عددهم 282 نزيلاً، منهم 123 نزيلاً أجنبيًا.

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وكان التلفزيون الرسمى العمانى أعلن الأربعاء، انتهاء فترة الحداد العام على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بعد مرور 40 يومًا على وفاته.

ومن المقرر أن يبدأ اليوم الخميس، إعادة رفع العلم العمانى الذى تم تنكيسه خلال الـ 40 يوما الماضية.

جدير بالذكر، أن مجلس الدفاع العماني أعلن تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانًا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس بعد فتح وصيته.

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