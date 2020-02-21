حادثة إنتحار الجندي الجنوبي تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

الخليج 365 - رصد خاص أشعلت حادثة إنتحار الجندي الجنوبي، بسبب إنقطاع صرف الراتب الشهري، مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أطلقوا هاشتاج بوسم "قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق"، معبرين عن غضبهم وإستهجانهم لما وصل إليه حال الجنود الجنوبيون .



وقال الناشط السعودي، فهد بن مشعل العتيبي، في تويتر، "خبر انتحار جندي جنوبي بعد أن شارك في كل الجبهات نتيجة الفقر جريمة رسالة الى سيدي ولي عهد المملكة الامير محمد بن سلمان" .. مشيراُ إلى أن امرأة دخلت النار بسبب هرة لاهي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الأرض .

وأضاف "شعب الجنوب يعاني فقر وجوع اتركو ابناء الجنوب يديرون مواردهم ويدفعون مرتبات جنودهم وموظفيهم" .

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فيما قال سعود العسيري "سيدي ومليكي سلمان بن عبدالعزيز حفظك الله: نود إبلاغك إن أبطال عدن والجنوب الذين انتصروا للدين والأرض الإسلامية ضد التمدد الإيراني لم يتسلموا رواتبهم منذ إعلان إتفاق الرياض الذي دعوتهم إليه وكما يقول المثل قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق فحذاري من دعوة المظلوم حين يرفع اكفه إلى السماء" .

بدوره أشار نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، إلى أنه مع كل أزمة يخرج الجنوبيون منتصرين؛ لأنهم أصحاب حق، وفي كل ضائقة يقولون هذه مهلكتهم بل حتى المتعاطفين معهم قالوها ويخرج الجنوبيون أقوى .

واضاف "لابد يعرف الجميع أن قواتنا الجنوبية لاترهن ثباتها براتب يصرف، وفي ذات الأمر لن نترك رجالنا. نصبر نعم وصبرنا ليس عجزا، والشرعية تعلم تماما" .

أما الصحفي ياسر اليافعي فأكد أن على التحالف والشرعية تأمين رواتب القوات الجنوبية وباقي الموظفين في الجنوب او تقوم القوات الجنوبية بتأمين الرواتب من خلال السيطرة على المرافق الايرادية والخدمية لتأمين الرواتب وتشكيل لجنة لذلك تحت اشراف الانتقالي .

بدوره سالم ثابت العولقي عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي، أشار إلى أنه توجد الكثير من المؤسسات الإيرادية يمكن من خلالها توفير رواتب منتسبي القوات الجنوبية وتموينهم واستكمال علاج الجرحى وغيرها من الواجبات تجاه من قاوم الحوثي والتنظيمات الإرهابية ويتعرض اليوم للإهمال والخذلان بينما الرواتب والإكراميات لجبهات الفشل والأعراس الإخوانية.