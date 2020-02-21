مليشيا الحوثي تهين المعلمين في إب وتواصل حرمانهم من مرتباتهم 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

إب - الخليج 365



تواصل مليشيا الحوثي إهانة المعلمين بمحافظة إب وسط اليمن وذلك من خلال صرف نصف راتب منذ أسابيع وسط ممارسات وإنتهاكات يومية يتعرض لها الكادر التربوي بمختلف مديريات المحافظة.

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وقالت مصادر تربوية إن المليشيا الحوثية شكلت لجان لعملية صرف نصف راتب ومارست من خلال اللجان إهانات متعددة للمعلمين بمختلف المديريات، فضلا عن الزحام الشديد الذي تسببت به تلك اللجان وتأجيل عمليات الصرف من يوم لأخر وإطالة عملية الصرف التي أعلن عنها منذ أكثر من شهر.

واشتكى المعلمون من إهانات مليشيا الحوثي لهم وممارسات قالوا بأنها تهدف لتطفيش المعلم وتحقيره من خلال تشكيل لجان مع كل نصف مرتب يصرف مرة في كل ستة أشهر، في الوقت الذي تواصل نهب إيرادات الدولة وزيادة الجبايات المالية والضرائب وفتح جمارك في أغلب المحافظات، وتتنصل عن أبسط الحقوق بصرف مرتبات موظفي الدولة.

وفي مديرية المشنة بمدينة إب، اشتكت معلمات المديرية ما قامت به لجان المليشيا بصرف نصف راتب اليوم في مدرسة الشعب بمدينة إب، في مشهد يمثل إهانة لكل المرأة اليمنية وليس للمعلمات بمحافظة إب.