مصرع شاب عشريني بماس كهربائي خلال عرس صديقه بمدينة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

إب - الخليج 365



لقى شاب في العشرينات من عمرة مصرعه جراء ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة بمدينة إب، أثناء فرح زفاف صديقه.

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وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب وائل العمري لقي مصرعه جراء ماس كهربائي من أسلاك مكشوفة فيها الضغط العالي بشارع العدين الرئيسي بمدينة إب.

وقال شهود عيان أن الضحية " العمري " كان في الفرح يشارك صديقة العريس زفافه، وتطوع بتعليق لوحة تهنئة الزفاف في أحد أعمدة الإنارة بشارع العدين وشدته الأسلاك جراء ماس كهربائي، وحاول البعض إنقاذه ولكن دون فائدة وبعد مرور دقائق سقط على الأرض وقد تغير لونه، وتم إسعافه للمستشفى لكنه فارق الحياة.

وبحسب المصادر فإن الأسلاك الكهربائية المكشوفة تتبع قيادي حوثي يستثمر في مجال الكهرباء وسط غياب أي رقابة ومحاسبة للمستثمرين في مجال الكهرباء الذين يتبعون مليشيا الحوثي، حيث تسببت الأسلاك المكشوفة بسقوط ضحايا بعدد من مديريات إب.