عدن.. الحزام الأمني ينظم الأسواق ويزيل البسطات العشوائية بالشيخ عثمان 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
عدن - الخليج 365
حسب توجيهات قائد الحزام الامني عدن وضاح عمر عبدالعزيز قوات الحزام الأمني تنفذ حملة امنية لازالة البسطات العشوائية ، وتنظيم الأسواق، بمديرية الشيخ عثمان.
وأزالت قوات الحزام الأمني ممثله بقائدها النقيب كرم المشرقي اليوم الخميس، عددًا من البسطات العشوائية في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن.
واستهدفت الحملة عدد من الأسواق منها سوق قات الكريمي وسوق السمك وسوق الخضار وسوق الحراج وكذلك سوق الشرطة مول.
وأعلنت قيادة عمليات القطاع، أنها دشنت حملة لإزالة العشوائيات وقيامها بتنظيم أسواق القات ورفع السيارات الخردة التي تتسبب بعرقلة حركة السير.
وكشفت عن مرحلة ثانية من حملة إزالة إشغالات الطريق، في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، بالتعاون مع السلطات المحلية.
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