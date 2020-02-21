شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كوب حليب وملعقة زبيب ،تفعل في جسمك ماعجز عنه الطبيب .. شاهد الوصفه البسيطة التي تقضي على اخطر الامراض في جسمك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت طبيبة مصرية تدعى "ليلى" عن وصفة طبيعية بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل ،قالت إنها تمد الجسم بطاقة غير متوقعة ولها فوائد كثيرة مذهلة .

وتحضر الوصفة الطبيعية المكونة من "الزبيب والحليب الدافئ" ، حيث يتم وضع ثلاثة ملاعق زبيب في كوب حليب دافئ وتنقيعهم من المساء حتى الصباح ، وشرب الحليب عند الصباح على معدة فارغة .

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وتعمل هذة الوصفة الطبيعية بحسب ما ذكرته الطبيبة "ليلى" على معالجة الضعف الجنسي لدى الرجال ، حيث يعادل الكوب الواحد حبة فياجرا حسب قولها.

كما ان هذة الوصفة تمد الجسم بطاقة كبيرة لممارسة المهام اليومية ، وتحسن وظائف الكبد والطحال وتعالج فقر الدم من خلال رفع "الهيموجلوبين" ، بالاضافة إلى أنها تقوي جهاز المناعة بالجسم ، وتقوي الذاكرة والنظر وتعالج الزهايمر عند كبار السن .

ومن فوائد هذة الوصفة ايضا أنها تنظم نسبة نزول الدم عند المرأة الحائض ، وتعالج الوهن والضعف لدى المرأة.

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