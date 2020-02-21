استنفار حوثي في إب لحشد مقاتلين جدد ودفعهم إلى الجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

إب - الخليج 365



قالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، استنفرت قياداتها المحلية والعسكرية في محافظة إب، وسط اليمن، لحشد مقاتلين جدد والدفع بهم إلى الجبهات.

وأضافت المصادر أن لقاءاً موسعاً ضم قيادات عليا في مليشيا بمحافظة إب، وحضره محافظ الانقلابيين "عبدالواحد صلاح" دعا إلى الإسراع في رفد جبهات الحوثيين بالمقاتلين .

Advertisements

وأكدت المصادر أن اللقاء حضره كلاً من مشرف عام المحافظة يحيى اليوسفي والقيادي الحوثي صالح حاجب وعدد كبير من وكلاء المحافظة الموالين للحوثيين وقيادات ميدانية أخرى.

وتشير المصادر إلى أن الاجتماع عرض على الحاضرين الخسائر البشرية الكبيرة التي منيت بها المليشيا خلال المواجهات الأخيرة في محافظات (صنعاء، الجوف، مأرب، تعز، الضالع).

كما استعرض اللقاء عجز المشرفين الحوثيين في تحشيد مقاتلين من أبناء المحافظة لتلك المعارك.

وبحسب المصادر فإن الاتفاق ألزم قيادات محلية ووجاهات اجتماعية تخضع للحوثيين برفد جبهات الحوثيين في محافظات تعز والضالع بمقاتلين جدد خلال الأيام القادمة.

ويأتي هذا التحشيد في الوقت الذي تتلقى فيه مليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر فادحة في الأرواح في مختلف جبهات القتال.