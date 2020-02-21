مصادر "الخليج 365" تكشف الحقيقة التي تكشفت عن الإصلاح بتعز بعد خروج أبو العباس 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

الخليج 365 - علي كامل:



كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن الحقيقة التي تكشفت عن الإصلاح "إخوان اليمن" بعد خروج كتائب أبو العباس من المدينة.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، بأن قائد كتائب أبو العباس، كان يفشل اتفاق الحزب مع المليشيات الحوثية.

وتابعت المصادر، حينما كنا نطالب المحور وقيادات الألوية بتحرير ماتبقى من تعز يرد يخرج أبوالعباس وسنحررها، خرج العقيد أبوالعباس من مدينة تعز واتضحت الحقيقة.

ووفقا للمصادر، لم يحرر المحور شبراً واحداً بل زاد فرط في عدة مناطق محررة وانسحب منها لتحتلها مليشيات الحوثي.

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وتحول المحور تحت حكم الإخوان إلى مليشيات بلطجية تتقاتل فيما بينها على نهب عقارات وممتلكات المواطنين.

وانسحب المحور العسكري الإخواني الجبهات المواجهة للمليشيات الحوثية وسحب المقاتلين منها ووجههم إلى الحجرية المحررة لمقاتلة اللواء 35 مدرع وكتائب أبي العباس وإحراق مديريات الحجرية.

وكثفت فرق الإغتيالات التابعة للقيادات الإخوانية من عمليات الإغتيالات والقتل ضد المواطنين داخل المدينة.

كما أن تعز شهدت انفلاتا أمنيا غير مسبوق وازدادت الجرائم بنسبة بشكل مضاعف.

وتحولت قضية تعز إلى صراع بين البلاطجة غزوان وغدر.

ووفقا للمصادر، انكشفت الحقيقة للجميع أن من حرر أغلب المناطق داخل مدينة تعز هو العقيد عادل عبده فارع أبوالعباس وكتائبه وأن وجوده داخل المدينة كان يوقف بلطجة حزب الإصلاح ويوقف جرائمه ويفشل اتفاق الحزب مع المليشيات الحوثية.