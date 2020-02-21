مرسوم عاجل من سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق بشأن الراحل قابوس (هذا تفاصيله)

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عدن - ياسمين التهامي - شيخ قطري يتجاوز كل الخطوط الحمراء"مع ولي العهد السعودي قوات خفر السواحل تعلن ضبط سفينة محملة بمواد تصنيع متفجرات كانت في طريقها للحوثيين آل الشيخ يهتك عرض مذيعة قناة الجزيرة “علا الفارس.. شاهد كيف صعقته بهذا الرد الصادم وردنا الان : العكيمي ليس لدينا وقت للتعازي من اراد ان يقدم لنا التعازي فليعزينا في متارس الشرف والبطوله

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