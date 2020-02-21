- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تشن هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين غرب الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات الحكومية تشن هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين غرب الجوف
الجمعة 21 فبراير 2020
الجوف - الخليج 365
شنت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً مباغتاً استهدف مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، وأسفر عن سقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.
وقال مصدر عسكري ، إن أفراد القوات الحكومية استدرجوا مجاميع من عناصر مليشيات الحوثي إلى كمين محكم في منطقة الحلو بجبهة المصلوب وباغتوها بهجوم عنيف أسفر عن مقتل وجرح عدد من تلك العناصر فيما لاذ البقية بالفرار تحت ضربات الأبطال.
وأضاف المصدر أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مجاميع للمليشيات الحوثية في مواقع العقده بذات الجبهة، وتمكنت من إعطاب عدد من الآليات وقد شوهدت عناصر المليشيات الانقلابية وهي تقوم بسحب جثث قتلاها عقب الاستهداف.
وبالتزامن، تخوض القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة وتحالف دعم الشرعية معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد مقاطع جبل يام والمحزمات ووادي حليف جنوبي غرب الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.
وأشار المصدر إلى حالة الإحباط التي تعيشها مليشيات الحوثية إثر فشلها في تحقيق أي تقدم بمحافظة الجوف خلال هجومها الأخير رغم الترتيبات الكبيرة التي أعدت لها منذ أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الحكومية تشن هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين غرب الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.