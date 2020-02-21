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القوات الحكومية تشن هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين غرب الجوف 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات الحكومية تشن هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين غرب الجوف

الجمعة 21 فبراير 2020

القوات الحكومية تشن هجوما مباغتا على مواقع الحوثيين غرب الجوف 

الجوف - الخليج 365

شنت القوات الحكومية  مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً مباغتاً استهدف مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، وأسفر عن سقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

 

وقال مصدر عسكري ، إن أفراد القوات الحكومية  استدرجوا مجاميع من عناصر مليشيات الحوثي إلى كمين محكم في منطقة الحلو بجبهة المصلوب وباغتوها بهجوم عنيف أسفر عن مقتل وجرح عدد من تلك العناصر فيما لاذ البقية بالفرار تحت ضربات الأبطال.

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وأضاف المصدر أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مجاميع للمليشيات الحوثية في مواقع العقده بذات الجبهة، وتمكنت من إعطاب عدد من الآليات وقد شوهدت عناصر المليشيات الانقلابية وهي تقوم بسحب جثث قتلاها عقب الاستهداف.

 

‏وبالتزامن، تخوض القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة وتحالف دعم الشرعية معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد مقاطع جبل يام والمحزمات ووادي حليف جنوبي غرب الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

 

وأشار المصدر إلى حالة الإحباط التي تعيشها مليشيات الحوثية إثر فشلها في تحقيق أي تقدم بمحافظة الجوف خلال هجومها الأخير رغم الترتيبات الكبيرة التي أعدت لها منذ أشهر.

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