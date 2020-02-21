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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهاد مواطن شرق الحديدة بانفجار لغم حوثي الجمعة 21 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 استشهد مواطن بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة المسنا شرق مدينة الحديدة.

Advertisements وقال مصدر طبي، إن المواطن إبراهيم خبش درويش (50) عاما استشهد جراء إنفجار لغم حوثي اثناء رعيه للاغنام في منطقة المسنا التابعة لمديرية الحوك. وتواصل الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في الأحياء السكنية والطرقات والمزارع، حصد أرواح المدنيين الأبرياء في مختلف مناطق ومديريات الساحل الغربي.

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