عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تقتحم كافيه نسائي في صنعاء

الجمعة 21 فبراير 2020

الخليج 365

اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، برفقة عناصر نسائية مسلحة مما يعرفن بـ "الزينبيات"، أمس الخميس، كافيه نسائي في صنعاء .



وقال مصدر مطلع، إن المسلحين الحوثيين والزينبيات اقتحموا "كافيه أوفيليا"، وطردوا النساء المتواجدات بطريقة فجة .

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وأضاف أن المسلحين الحوثيين والزينبيات تهجموا على صاحبة المقهي، بعد أن حاولت الاستفسار منهم عن سبب اقتحامه .

وتمارس مليشيا الحوثي عمليات تضييق على الكافيهات النسائية, والنوادي الخاصة بالنساء والفتيات, في إطار ما تسميه مواجهة "الحرب الناعمة".

وكانت مليشيا الحوثي قد أغلقت كافيهات ومقاهي بمزاعم منع الاختلاط .