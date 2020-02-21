شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: توزيع 191 سيارة إسعاف في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، توزيع 191 سيارة إسعاف جاهزة في مختلف محافظات اليمن.



وقالت، في بيان، إن السيارات مجهزة لضمان نقل الحالات الحرجة والمرضى إلى المرافق الصحية والمستشفيات بسهولة.

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