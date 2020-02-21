شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذة المشروبات والأطعمة المتوفرة في كل منزل تسبب لك أمراض خطيرة وقاتلة وهي سبب رئيسي لارتفاع الضغط ... لا تتناولها حتى لو كنت ستموت من الجوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يؤثر الصداع النصفي على بليون إنسان، وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية. وتصاحب نوبات هذا الصداع أعراض مثل ضبابية الرؤية، والدوخة، والرغبة في القيء، والحساسية للضوء. وعلى الرغم من اختلاف هذه الأعراض ما بين شخص وآخر، إلا أنها تزيد الإحساس بالتوتر والضغوط، وفي أحيان قد يسبب عرض واحد إعاقة عن العمل أو التفاعل الاجتماعي حتى تنتهي نوبة الصداع.

وتوجد أدلة على أن بعض الأمور مثل الأطعمة أو تغيير الساعة البيولوجية تثير نوبات الصداع النصفي، وتزيد وتيرته وشدة أعراضه، أهمها: --------------------------------- شاهد ايضا : • وداعا لأمراض القلب والشرايين وضغط الدم ..هذة الاطعمة الموجودة في كل منزل تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد • أسد مفترس يلتهم طفل من قبضة والدة بلمح البصر .. شاهد كيف تصرف الأب المفجوع وفاجئ الجميع بحركة لم تخطر على بال أحد • شاهد : مذيعة قناة "العربية" اغمي عليها اثناء تقديمها الاخبار ..والسبب زوجها ! (فيديو) • وداعا لكل المنشطات : تناول "الزبيب" بهذة الطريقة لمدة ثلاثة أيام وتخلص من اخطر عشرة امراض ، أهمها الضعف الجنسي والكبد وفقر الدم ..(شاهد الفيديو) • هذة الفاكهة اللذيذة التي يتجاهلها الكثير هي سر الصحة والشباب .. تحارب الشيخوخة وتقيك من أمراض القلب والروماتيز ! Advertisements • تحذير خطير : اذا شعرت بهذه الاعراض اثناء نومك في الليل فانت مصاب بالسرطان !.. (شاهد الفيديو) • صور مهينة لرجب طيب اردغان .. شاهد كيف كان حارس شخصي للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح • ذئب متوحش يهاجم مواطن تجاوز عمره الستين عام .. وعندما اوشك على افتراسه حدثت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسا على عقب .."شاهد" • أسد يلتهم رجل في ثواني ويأكل بعدة مباشرة ثلاثين كلب ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية) • مذيعة جديدة فائقة الجمال تظهر على قناة الجزيرة .. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الأرض" ..شاهد الفيديو • مذيعة كانت تقدم نشرة الأخبار وقرأت خبر وفاة زوجها فجأة ..شاهد كيف كانت ردة فعلها مذهلة للجميع ..(فيديو) --------------------------------- * الجبن القديم أو شديد الملوحة. * حبوب منع الحمل الهرمونية، والتي تزيد من شدة الصداع الصنفي قبل مجيء الدورة. * الأطعمة المالحة، وخاصة اللحوم المصنّعة كالسجق والهوت دوغ والبرغر والبيتزا. * المشروبات التي تحتوي على سكريات اصطناعية والتي يتم ترويجها باعتبارها خالية من السكر أو قليلة السعرات، مثل كوكاولا زيرو وغيرها. * السفر إلى منطقة بعيدة مختلفة في التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية.

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