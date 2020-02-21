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صنعاء - ياسمين الخيامي - الاسرة الحاكمة في المملكة تباغت الجميع وتصدر هذا العقاب الصارم ضد ابرز أمير في العائلة الحاكمة ..تعرف من هو وما هي العقوبة المزلزلة

زكرت تقارير أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمرت الأمير هاري وزوجته ميغان بضرورة ترك علامتهما “Sussex Royal” بعد اختيارهما التخلي عن مهامهما الملكية. وبعد إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات على موقع “Sussex Royal” الجديد والعلامات التجارية ، خسر دوق ودوقة ساسيكس معركتهما للحفاظ على العلامة الملكية المربحة . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: تناول هذه الوجبة على الريق ستجعلك خاليا من الهموم وفحل كالثور وتستطيع معاشرة زوجتك في اي وقت دون اي تعب او اجهاد ( وجبة سحرية وبسيطة ) ليس البحسني ولا بن عديو..هذا هو المحافظ الذي يفخر به كل ابناء الجنوب ويصفونه بالبطل الصامت والشماليون يحبونه ويصفونه بالرجل الشهم ( صورة + الاسم ) زوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق تباغت كل أميرات الخليج والسعودية وتظهر بشكل مفاجيء وتقوم بهذا العمل الذي هز وجدان كل ابناء السلطنة وذكرهم بالسلطان قابوس الاسرة الحاكمة في المملكة تباغت الجميع وتصدر هذا العقاب الصارم ضد ابرز أمير في العائلة الحاكمة ..تعرف من هو وما هي العقوبة المزلزلة سلطنة عمان تشهد كارثة مرعبة تهز العالم قبل قليل أوقعت السلطان هيثم بن طارق في وضع حرج ومأزق كبير.. وكل ابناء السلطنة يمسكون على قلوبهم من شدة الخوف آل الشيخ يهتك عرض مذيعة الجزيرة “علا الفارس”: “اجتهادك داخل قصر الوجبة وهزّ ياوز”.. شاهد كيف صعقته بهذا الرد الصادم Advertisements أمير سعودي يصدم كل ابناء المملكة ويقوم بهذا العمل الفاضح والمهين مع اشهر مغني أمريكي ...والسبب صادم ومخجل عاجل.. مليشيات الحوثي تستهدف مدينة ينبع السعودية والتحالف العربي يصدر بياناً هاماً صدمة ومخاوف كبيرة والرعب يجتاح دول الخليج.. وقطر تصعق الجميع بهذا الاعلان الصادم الذي ارعب السعوديين وكل مواطني دول المجلس ( صورة مخيفة ) ورد للتو.. مليشيا الحوثي تصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر بهذا القرار المباغت الذي جعل الشيخ سلطان العرادة يطير فرحا عاجل ..قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن اغتيال محافظ شبوة بن عديو بطائرة حربية مسيرة ..شاهد الصورة في غاية الخطورة ..طبخة اماراتية - سعودية تطيح بالرئيس هادي وبقاء رئيس الوزراء والجنرال الاحمر في مناصبهم وهذا هو البديل للرئيس هادي ( صورة واسم البديل ) عاجل..خلل فني ارعب الطيار واجبره على الهبوط بطائرته العسكرية في هذه المنطقة اليمنية..شاهد مالذي حدث ولمن تتبع تلك الطائرة العسكرية التي هبطت بشكل مفاجيء ظهرت قبل أيام صلعاء الرأس.. الموت يفجع الإعلامية الكويتية فجر السعيد.. بعد تعرضها لوعكة صحية .. شاهد آخر صورة ملكة بريطانيا تفاجئ هاري وميغان وتحظر

وسيتعين على هاري وميغان العثور على علامة جديدة ، بعد محادثات مطولة مع الملكة وكبار المسؤولين ، ما يعني أنه لم يعد بإمكان الزوجين استخدام اسم “Sussex Royal”.



وقال مصدر لصحيفة “ديلي ميل”: “من نواح كثيرة هذا أمر لا مفر منه بالنظر إلى قرار التنحي، ولكن يجب أن يكون بمثابة ضربة للزوجين بعد استثمار كل شيء في العلامة Sussex Royal. ولم يكن أمام الملكة سوى خيار محدود. وفي حال عدم القيام بواجباتهما الرسمية ويبحثان الآن عن فرص تجارية أخرى، فلا يمكن السماح لهما بالتسويق لأنفسهما على أنهما ملكيان”. وتضم صفحة @sussexroyal على “إنستغرام” 11.2 مليون متابع، وقُدمت العشرات من تطبيقات العلامات التجارية لمختلف المنتجات. وانشغل هاري وميغان في وضع طابع Sussex Royal على عدد من العناصر، بما في ذلك أقلام الرصاص والجوارب، منذ شهر يونيو مع الاتجاه إلى “الاستقلال المالي”.

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