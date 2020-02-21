شكرا لمتابعة خبر عن زوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق تباغت كل أميرات الخليج والسعودية وتظهر بشكل مفاجيء وتقوم بهذا العمل الذي هز وجدان كل ابناء السلطنة وذكرهم بالسلطان قابوس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - زوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق تباغت كل أميرات الخليج والسعودية وتظهر بشكل مفاجيء وتقوم بهذا العمل الذي هز وجدان كل ابناء السلطنة وذكرهم بالسلطان قابوس

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