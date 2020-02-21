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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة: إحباط تهريب متفجرات للحوثي عبر البحر

الجمعة 21 فبراير 2020

الخليج 365

ضبطت القوات المشتركة في قطاع البحر الأحمر، مساء أمس الخميس، موادا مهربة تستخدم في صناعة المتفجرات، قبل وصولها إلى مليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

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وقالت مصادر في القوات المشتركة، إن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، نجح في ضبط زورق في مياه البحر الأحمر، يحمل موادا تدخل في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها إلى الحوثيين.

يذكر أن قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر التابع للقوات المشتركة، تمكنت من ضبط العديد من المواد المهربة، التي تدخل في صناعة المتفجرات، قبل وصولها إلى ميناء الحديدة.