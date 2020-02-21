- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة: إحباط تهريب متفجرات للحوثي عبر البحر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة: إحباط تهريب متفجرات للحوثي عبر البحر
الجمعة 21 فبراير 2020
الخليج 365
ضبطت القوات المشتركة في قطاع البحر الأحمر، مساء أمس الخميس، موادا مهربة تستخدم في صناعة المتفجرات، قبل وصولها إلى مليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وقالت مصادر في القوات المشتركة، إن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، نجح في ضبط زورق في مياه البحر الأحمر، يحمل موادا تدخل في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها إلى الحوثيين.
يذكر أن قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر التابع للقوات المشتركة، تمكنت من ضبط العديد من المواد المهربة، التي تدخل في صناعة المتفجرات، قبل وصولها إلى ميناء الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المشتركة: إحباط تهريب متفجرات للحوثي عبر البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.